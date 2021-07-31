بدءاً من غد.. متحدث “التجارة”: دخول المطاعم والمقاهي والأسواق للمحصنين فقط

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم (السبت)، مرحلة جديدة لحماية المجتمع من فيروس كورونا.
وأوضح أنه من يوم غد الأحد سيُسمح بالدخول للمطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع للمحصنين فقط.
وأكد أنه يُشترط على المتسوق أن يكون “محصن جرعتين أو جرعة واحدة أو محصن متعافي”؛ حسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، ويُستثنى غير الملزمين باللقاح عمريًا أو صحيًا كما أوضحته وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.
غداً الأحد تبدأ مرحلة جديدة لحماية المجتمع من الفيروس.
السماح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع للمحصنين فقط ويشترط أن يكون المتسوق:
– محصن جرعتين
– جرعة واحدة
– أو محصن متعافي حسب الحالة في “توكلنا”ويستثنى غير الملزمين باللقاح عمريًا أو صحيًا كما أوضحته وزارة الصحة pic.twitter.com/gcooIgQMKZ
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) July 31, 2021