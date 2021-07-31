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أخبار محلية > بدءاً من غد.. متحدث “التجارة”: دخول المطاعم والمقاهي والأسواق للمحصنين فقط
31/07/2021   10:57 م

بدءاً من غد.. متحدث “التجارة”: دخول المطاعم والمقاهي والأسواق للمحصنين فقط

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم (السبت)، مرحلة جديدة لحماية المجتمع من فيروس كورونا.

وأوضح أنه من يوم غد الأحد سيُسمح بالدخول للمطاعم والمقاهي والأسواق ومنافذ البيع للمحصنين فقط.

وأكد أنه يُشترط على المتسوق أن يكون “محصن جرعتين أو جرعة واحدة أو محصن متعافي”؛ حسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، ويُستثنى غير الملزمين باللقاح عمريًا أو صحيًا كما أوضحته وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.

بدءاً من غد.. متحدث “التجارة”: دخول المطاعم والمقاهي والأسواق للمحصنين فقط

أخبار محلية
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