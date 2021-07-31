بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قُبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقي القبض على مرتكبيها في بعض المناطق على مدار الأيام الماضية.
وتضمنت عمليات القبض:
– 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة بالرياض، وتصوير ذلك ونشره.
– مواطنا ظهر في مقطع فيديو يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية، بمدينة أبها.
– مقيما من الجنسية الباكستانية يعمل بأحد تطبيقات التوصيل بالرياض، قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.
– 5 مقيمين من الجنسية الهندية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء، والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقُدرت قيمة المسروقات بـ 963 ألف ريال.
– 4 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالرياض، حيث سطوا على المنازل والمحلات التجارية وسرقوا ما تحويه من أموال ومقتنيات وساعات ثمينة، وقُدرت قيمة المسروقات بـ 90 ألف ريال.
– مواطنا ارتكب 9 جرائم في حائل، بكسر زجاج المركبات وسرقة ما بها، من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلين تجاريين.
– مواطنَين ارتكبا عدة جرائم في حائل، تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود، وتزويد مركبتهما بالوقود ثم الهروب، وتعمدهما إتلاف بعض المرافق العامة. وفق “أخبار 24”.
– مواطنا تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي ساهر، في الرياض، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
– مواطنا يعاني من اعتلالات نفسية، ظهر في فيديو يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين على أحد الطرق الرئيسية في جازان.
– 3 مقيمين ومخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية في مكة المكرمة، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/3xUkFXytqk
— الأمن العام (@security_gov) July 31, 2021