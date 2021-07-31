تواصل شرطة أبو عريش البحث عن شخص في العقد الثالث من العمر هاجم مجموعة من الأطفال بسكين كان يحملها أثناء لعبهم كرة القدم في أحد ملاعب الأحياء بالمحافظة.
وقال المواطن عادل الشريف “والد أحد الأطفال”، لـ”أخبار 24″، إن ولده يونس ذا الـ9 أعوام كان يمارس كرة القدم برفقة أصدقائه بعد صلاة المغرب يوم أمس الجمعة، قبل أن يتفاجأ الأطفال بهجوم شخص عليهم يحمل بيده سكيناً.
وأضاف أن الأطفال سارعوا للهرب عند رؤية ذلك الشخص يركض نحوهم إلا أن ابنه يونس لم ينتبه ووقع في يده، وقام الجاني بضربه على رأسه بقبضة السكين، حيث سقط على الأرض وأصبح يضرب بالسكين في الأرض وقرب عينه، قبل أن يهرع الناس لنجدة طفله يونس؛ وحال لطف الله دون أن يقتل الطفل.
وبيّن الشريف أن الجاني مريض نفسي، وسبق أن اعتدى على ممارس صحي في أحد المستشفيات، وأن له سوابق أخرى، مشيراً إلى أن شرطة أبو عريش لا تزال تبحث عن ذلك الشخص.