امرأة تنشر فيديو لشخص يتحرش بها وهي في سيارتها ومطالبات بالقبض عليه

نشرت امرأة مقطع فيديو، صورته أثناء وجودها داخل سيارتها، لشخص يقف بالقرب من سيارتها ويقوم بحركات لا أخلاقية، حيث طالب من شاهدوا المقطع بالقبض عليه ومحاسبته.
وأوضح الفيديو الشخص وهو يقترب من سيارة المرأة، ويقوم بحركاته، فيما كتبت المرأة على مقطع الفيديو أنه كان يفعل أكثر من ذلك قبل أن تبدأ في توثيق جريمته، التي وقعت في بريدة، وأنه غادر المكان أثناء حديثه في جواله.
وتضمنت تعليقات المغردين إدانة كبيرة لما قام به ذلك الشخص، مطالبين ومؤكدين أنه سيتم القبض عليه عاجلا، ليحاسَب وفق النظام. وفق “أخبار 24”.