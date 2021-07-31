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أخبار محلية > رائد أعمال يؤهل الفتيات لمهنة النجارة.. ويؤكد: الدخل الشهري قد يصل إلى 100 ألف ريال
31/07/2021   10:56 م

رائد أعمال يؤهل الفتيات لمهنة النجارة.. ويؤكد: الدخل الشهري قد يصل إلى 100 ألف ريال

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تمكن رائد الأعمال أحمد الحربي من تدريب 20 فتاة من مختلف مناطق المملكة على حرفة النجارة، خلال 3 أسابيع من العمل المتنوع.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين، حيث تم الإعلان عنه في المدينة المنورة، مؤكدًا أن أعدادا كبيرة قد تقدمت لتعلم هذه الحرفة.

وأشار الحربي إلى أن النجارة تُعد من المهن التي يمكن أن تكون بديلة للوظيفة، حيث لا يقل دخلها الشهري عن 15 ألف ريال، مؤكدًا أنه في بعض الأحيان يصل الدخل الناتج من النجارة إلى 100 ألف ريال شهريًا مع زيادة أعداد الفريق العامل بالمشروع. وفق “أخبار 24”.

رائد أعمال يؤهل الفتيات لمهنة النجارة.. ويؤكد: الدخل الشهري قد يصل إلى 100 ألف ريال

أخبار محلية
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