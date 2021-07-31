رائد أعمال يؤهل الفتيات لمهنة النجارة.. ويؤكد: الدخل الشهري قد يصل إلى 100 ألف ريال

تمكن رائد الأعمال أحمد الحربي من تدريب 20 فتاة من مختلف مناطق المملكة على حرفة النجارة، خلال 3 أسابيع من العمل المتنوع.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين، حيث تم الإعلان عنه في المدينة المنورة، مؤكدًا أن أعدادا كبيرة قد تقدمت لتعلم هذه الحرفة.
وأشار الحربي إلى أن النجارة تُعد من المهن التي يمكن أن تكون بديلة للوظيفة، حيث لا يقل دخلها الشهري عن 15 ألف ريال، مؤكدًا أنه في بعض الأحيان يصل الدخل الناتج من النجارة إلى 100 ألف ريال شهريًا مع زيادة أعداد الفريق العامل بالمشروع. وفق “أخبار 24”.
فيديو | شاب سعودي يؤهل الفتيات لمهنة النجارة .. و “أحمد” لـ #برنامج_120: مهنة النجارة يصل دخلها إلى 100 ألف ريال شهريا#الإخبارية pic.twitter.com/vfrCCO4asD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2021