نزار باهبري يوضح أسباب تقليص المدة بين التعافي والحصول على اللقاح من 6 أشهر لـ10 أيام

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، اليوم السبت، عددا من الأمور المتعلقة بالمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أنه يمكن الوصول إلى المناعة المجتمعية بمنح اللقاء لـ75% من الفئات المستهدفة، وهو ما سيقلل عدد الإصابات والانتشار، ما يسهم في عودة الحياة للنسق الاعتيادي.
وردًا على سؤال بشأن التوجه الحالي لإعطاء اللقاح بعد 10 أيام فقط من التعافي من الإصابة بكورونا بعد أن كانت 6 أشهر، أكد باهبري أن التعافي من الإصابة يمنح الجسم أجسامًا مضادة تستمر حتى 6 أشهر أو أكثر، إلا أنه بعد ظهور متحورات كورونا بدت غير كافية لحماية الإنسان. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن خفض المدة من 6 أشهر لـ10 أيام يتعلق بشكل رئيسي بمستوى الإمدادات، وهو ما يفسر إعطاء الأولوية في الحصول على اللقاح للأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة، وبالتالي لا يتمتعون بالأجسام المضادة الكافية، موضحًا أنه مع توافر الإمدادات بات من الممكن إعطاء اللقاح بعد فترة قصيرة من التعافي.
متى نصل إلى مناعة القطيع؟ وهل العشرة أيام كافية لأخذ اللقاح بعد الإصابة بالفيروس؟
د.نزار باهبري يجيب#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/9YecVR344O
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 31, 2021