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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة
31/07/2021   10:56 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وأوضح المركز أنه يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الدمام والعلا، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة

أخبار محلية
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