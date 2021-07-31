“البلطان” يعلق على قرار تغيير لجنة الانضباط

علق رئيس نادي الشباب خالد البلطان، على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير لجنة الانضباط، مشيرًا إلى أنه يظهر تناغم اتحاد اللعبة مع ملاحظات ومطالبات الأندية.
وقال البلطان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحميداني كفاءة سعودية قانونية متميزة ويحظى بقبول عملي خاصة وأنه متمرس من خلال مناصبه القارية والدولية.
وأضاف :”التغيير للأفضل هو هدف جماعي لكل الأندية وقناعتي الشخصية كرئيس لنادي الشباب أن اتحاد اللعبة بقيادة ياسر المسحل يسير بشكل جيد جداً، ونحن راضون عن العمل الذي يقدمونه ونؤيد إعادة تشكيل لجنة الانضباط برئاسة الحميداني لكفاءته ونطالب بحل للملاحظات العملية التي تزامنت مع اللجنة السابقة وقد أوصلناها لاتحاد الكرة بشكل رسمي ومتأكد أنهم، وبما يملكونه من شفافية وروح إيجابية، سيتعاملون مع الملاحظات بشكل ممتاز”.
وتابع :”وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعطت قوة ودعم للأندية لتحقيق الأهداف المرسومة وتزامن ذلك مع وجود اتحاد كروي بقيادة المسحل والذي يعمل بشكل إيجابي ومرضي لصالح العمل المؤسسي الناجح ولابد أن لكل عمل أخطاء وما نهدف إليه أن نكون يداً واحدة للمعالجة ونحن نطبق ذلك فعليا لأن بيئة اتحاد الكرة نظيفة”. وفق “أخبار 24”.
وكان اتحاد الكرة أعلن في يونيو الماضي رحيل الإسباني ترياسكو ومعاونيه عن رئاسة لجنة التحكيم وتعيين لجنة جديدة برئاسة السويسري مانويل نافارو، كما أعلن قبل يومين قبول اعتذار رئيس وأعضاء لجنة الانضباط وتعيين بندر الحميداني رئيساً للجنة.