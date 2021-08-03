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أخبار محلية > تجتذب بها الشباب.. مختص أمني يوضح استخدامات الجماعات الإرهابية للمخدرات
03/08/2021   10:24 م

تجتذب بها الشباب.. مختص أمني يوضح استخدامات الجماعات الإرهابية للمخدرات

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كشف المختص الأمني في مكافحة الجريمة الدكتور يوسف الرميح، اليوم الاثنين، كيفية استغلال الجماعات الإرهابية للمخدرات في أعمالها الإجرامية.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الإرهاب يعتمد على المخدرات كمصدر لجني المال وجذب الشباب من أجل الانضمام لهذه الشبكات الإجرامية.

وذكر أن الكثير من الجماعات الإرهابية لا يستطيع العيش بدون مخدرات، خاصة أنها من بين وسائلها لإقناع الشباب بالانضمام إلى الخلايا الإرهابية، مشيرًا إلى أنها تُستخدم أيضًا لإقناعهم بقتـل أنفسهم أو حرقها.

وفق “أخبار 24”.

تجتذب بها الشباب.. مختص أمني يوضح استخدامات الجماعات الإرهابية للمخدرات

أخبار محلية
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