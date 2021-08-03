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أخبار المناطق > بقيمة نصف مليون ريال.. الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة وبيع أسلاك نحاسية وعدادات كهربائية في مكة
03/08/2021   10:24 م

بقيمة نصف مليون ريال.. الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة وبيع أسلاك نحاسية وعدادات كهربائية في مكة

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تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على 3 مواطنين و2 من مخالفي نظام أمن الحدود، لتورّطهم في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المخالفين تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، وقد ارتكبوا 38 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، مستخدمين مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية.

وأضاف المتحدث أن قيمة المسروقات قُدّرت بمبلغ 500 ألف ريال، حيث جرى إيقاف المخالفين واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

بقيمة نصف مليون ريال.. الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بسرقة وبيع أسلاك نحاسية وعدادات كهربائية في مكة

أخبار المناطق
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