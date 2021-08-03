“الصناعة والثروة المعدنية” تبدأ استقبال طلبات تأهيل واعتماد المنشآت الوطنية للفهرسة والترميز

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات تأهيل واعتماد المنشآت الوطنية المتخصصة لتقديم خدمات دعم المصانع لفهرسة وترميز المنتجات الصناعية الوطنية في جميع مناطق المملكة وبالقطاعات الصناعية المتعددة.
وأكدت أنه يُشترط في المنشأة المتقدمة للتأهيل أن يكون لديها القدرة على العمل كمكتب متعمد للترميز، والتمتع بخبرة كافية في إدارة الموارد وسلاسل الإمداد والتزويد، وإدارة المشتريات بالمجال الصناعي، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكها خبرة في التعامل مع أبرز أنظمة ترميز المواد العالمية وخبرة في عمليات التصنيف والفهرسة.
وتهدف عملية الترميز إلى تمييز المنتجات المصنعة محليًا وإعطاء رقم لكل منتج، مع إتاحة تكرار استخدام الرمز للمنتجات التي تتشارك في المواصفات الفنية نفسها فقط، وذلك بغرض تسهيل إجراءات الدراسات والتحليل ومساعدة القطاع الصناعي بعمليات تحليل سلاسل إمداد المنتجات. وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة المنشآت التي لديها القدرة والخبرة اللازمتان، للتقدم بطلبها للتأهيل عن طريق تحميل وثيقة التأهيل، وتقديم المستندات المطلوبة للتأهيل عن طريق إرسال نسخة للبريد الإلكتروني وأخرى ورقية إلى العناوين الموضحة بالوثيقة، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الخميس 18/1/1443هـ، وآخر موعد لاستلام الطلبات هو يوم الخميس 25/1/1443هـ.