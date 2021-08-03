خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن.. والأخير يشيد بموقف المملكة الداعم لبلاده في قضية “الفتنة”

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في قصر الحسينية، والذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونقل وزير الخارجية رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى ملك الأردن تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وثمَّن الملك عبدالله موقف المملكة في مواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك قضية الفتنة التي وأدها الأردن، مؤكدًا أن مواقف المملكة ورسائل دعمها تعكس سياستها الداعمة للأردن دومًا.
وأشار إلى أن أمن الأردن والسعودية واحد، وأنهما يقفان صفًا واحدًا في مواجهة جميع التحديات، مؤكدًا مركزية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وشدد ملك الأردن على العلاقات المتينة بين الأردن والسعودية، وحمَّل وزير الخارجية تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الأردن، وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.