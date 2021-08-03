رغم ارتفاع أعداد التراخيص.. مستثمر: 50% من المقاهي تغلق بسبب التكاليف

استعرض المستثمر في قطاع المقاهي خالد المضيان، عددًا من الأمور التي تتعلق بالاستثمار في هذا المجال.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن معدل المقاهي في المملكة هو 258 مقهى لكل مليون مواطن، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول إلى معدل 1032 مقهى لكل مليون مواطن.
وأشار إلى أن سجلات وزارة التجارة ذكرت أنه تم إصدار 16 ألف سجل تجاري لمقاهٍ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبالنظر إلى معدل المقاهي مقارنة بالمواطنين، فهذا يعني أن عدد المقاهي بلغ 7740 مقهى. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن نصف المقاهي التي أُعطيت سجلات تجارية قد أغلق فعليًا، مرجعًا ذلك لعدة عوامل، أبرزها أن المقاهي من الأنشطة الأقل تكلفة في مجال المشروبات والمأكولات، وهو ما يجتذب الشباب للتشارك من أجل افتتاح المشروع، إلا أنهم يصطدمون بعدها بتكاليف أخرى وعدم وجود ما يكفي من المال لتشغيل المقهى.
وشدد على أهمية أن يقدم المقهى قيمة مضافة لزبائنه، خاصة في ظل التنافسية الموجودة بين المقاهي.
فيديو | رخص سجلات المقاهي بالمملكة تتجاوز 21 ألفا وسط إغلاقات أسبوعية ومستثمر في قطاع المقاهي “خالد المضيان”: 50% من المقاهي أغلقت بسبب ارتفاع التكاليف #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/K2Bdhk1WgD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2021