نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
03/08/2021   10:23 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

+ = -
924

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مناطق: “جازان، ونجران وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة”.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167235.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.