أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، الانتهاء من جلسة الإفراج المشروط لوالده حميدان التركي.
وأوضح أنه سُمح له ولوالدته وأخواته بحضور جلسة وتقديم كلمة نيابة عن والده لأول مرة، لافتاً إلى أن مجريات الجلسة ستُرفع للمدعي العام وبانتظار قرار اللجنة.
وأكد أن أختيه نورة وأروى حضرتا الجلسة بجانب والدهما، فيما حضر هو ووالدته وعمه عبر الاتصال المرئي.
يُذكر أن حميدان التركي مسجون في أمريكا منذ عام 2006 بعد أن أدانته محكمة في ولاية كلورادو وقضت بسجنه لمدة 28 عاماً.
وفق “أخبار 24”.