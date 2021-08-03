أسفرت الجولات الميدانية لأمانة جدة، اليوم (الثلاثاء)، عن ضبط موقع مخالف بحي البغدادية، تمارَس فيه أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام “الملصقات”، لتسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، عمرو الدقس، أن الموقع المخالف عبارة عن شقة سكنية داخل عمارة قديمة، اتخذتها عمالة مخالفة مقرًا لطباعة ملصقات لماركات معروفة.
كما أشار الدقس إلى تمكّن الفرق الرقابية من ضبط 3.5 ألف لاصق، وذلك خلال مداهمة الموقع، والذي يدار من قبل أحد العمالة المخالفة.
وفق “أخبار 24”.