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أخبار محلية > جامعة “أم القرى” تنفي حرمان الطلاب غير المحصنين من إكمال الدراسة.. وهذا الخيار المتاح لهم
03/08/2021   10:23 م

جامعة “أم القرى” تنفي حرمان الطلاب غير المحصنين من إكمال الدراسة.. وهذا الخيار المتاح لهم

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نفى وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن حرمان الطلاب غير المحصنين من إكمال الدراسة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الجامعة لا تسعى لحرمان الطلاب غير المحصنين من استكمال الدراسة، مشيرًا إلى أن التأجيل هو الخيار المتاح حاليًا للطالب غير المحصن.

وأبان أنه سيتم تأجيل الفصل الدراسي للطلاب غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا التأجيل لن يُحتسب ضمن فترات التأجيل الرسمية للطالب، وإنما سيكون بصورة استثنائية لحين استكمال الطالب حصوله على الجرعتين. وفق “أخبار 24”.

جامعة “أم القرى” تنفي حرمان الطلاب غير المحصنين من إكمال الدراسة.. وهذا الخيار المتاح لهم

أخبار محلية
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