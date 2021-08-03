“توكلنا” يوضح كيفية تسجيل الزائرين للمملكة عبر التطبيق

أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الثلاثاء، طريقة تسجيل الزائرين للمملكة عبر التطبيق.
وأكد أن ذلك يتم من خلال الضغط على تسجيل جديد واختيار زائر أو خليجي، ثم إدخال البيانات الرئيسية مثل رقم الجواز أو الهوية الخليجية والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم الضغط على خانة الإقرار بالشروط.
وأبانت أنه بعد ذلك يصل رمز التحقق على الجوال، ثم يقوم المستفيد بإدخاله على التطبيق وإنشاء كلمة المرور، والتي تحتوي على 8 خانات وحرف كبير وصغير وأرقام ورموز، ثم القيام بتحديد مكان الإقامة على الخريطة والإجابة عن الأسئلة الصحية.
وفق “أخبار 24”.