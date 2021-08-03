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أخبار محلية > “غرفة الشرقية”: الاستثمارات السنوية لتدوير النفايات بلغت 3 مليارات ريال
03/08/2021   10:56 م

“غرفة الشرقية”: الاستثمارات السنوية لتدوير النفايات بلغت 3 مليارات ريال

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أكّد رئيس لجنة البيئة بغرفة المنطقة الشرقية طلال الرشيد، اليوم (الثلاثاء)، أن قيمة الاستثمارات السنوية لتدوير النفايات بالمنطقة بلغت 3 مليارات ريال، في الوقت الذي يصل فيه حجم النفايات السنوية بالمملكة إلى نحو 45 مليون طن.

وأوضح إداري في الشركة العربية لصناعة الورق بالدمام محمد الهاشم، وفقاً “للعربية”، أن الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تمتلكها الشركة بلغت 6 ملايين طن من المخلفات الكرتونية، وإنتاج 5 ملايين طن من الورق لتغطية 70% من السوق المحلي وتصدير 30% منها لمختلف دول العالم.

كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات للشركة بلغ 1.5مليار ريال، لافتاً إلى وجود خطوط إنتاج أخرى تابعة للشركة، منها ما هو مخصص لإنتاج أطباق البيض والملفات الورقية من إعادة تدوير المخلفات الكرتونية والورقية. وفق “أخبار 24”.

“غرفة الشرقية”: الاستثمارات السنوية لتدوير النفايات بلغت 3 مليارات ريال

أخبار محلية
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