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أخبار محلية > سكان المملكة ينفقون أكثر من 9 مليارات ريال في أسبوع .. 1.6 مليار منها على الأطعمة والمشروبات
03/08/2021   10:56 م

سكان المملكة ينفقون أكثر من 9 مليارات ريال في أسبوع .. 1.6 مليار منها على الأطعمة والمشروبات

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أعلن البنك المركزي السعودي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (25 يوليو – 31 يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 9.7 مليار ريال عبر 106.8 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 58.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 3.6 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات أكثر من 1.6 مليار ريال، تلاها قطاعات أخرى بـ 1.33 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي 1.2 مليار ريال، و960.8 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و748.2 مليون ريال على قطاع الصحة، و644.3 مليون ريال على الملابس والأحذية، و623.3 مليون ريال على محطات الوقود.

كما أُنفقت 577.3 مليون ريال على قطاع النقل، و353.6 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و311.4 مليون ريال على الأثاث، و297.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ونحو 246.3 مليون ريال على الثقافة والترفيه، و227 مليون ريال على المجوهرات. وفق “أخبار 24”.

وحازت الرياض على المركز الأول من حيث إنفاق المستهلكين بقيمة 2.8 مليار ريال، وتلتها مدينة جدة بأكثر من 1.5 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 468.1 مليون ريال، والمدينة المنورة بـ 360.8 مليون ريال، والخبر بأكثر من 298.4 مليون ريال، وبلغ إنفاق مكة المكرمة 301.5 مليون ريال، و”مدن أخرى” بإجمالي 3.18 مليار ريال.

سكان المملكة ينفقون أكثر من 9 مليارات ريال في أسبوع .. 1.6 مليار منها على الأطعمة والمشروبات

أخبار محلية
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