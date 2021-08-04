ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن مصاب بفيروس “كورونا” بعدما خالف تعليمات العزل وتجول في سوق تجاري، موثقًا ذلك بمقطع فيديو ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض أيضا على المصور الذي نشر المقطع.
وقال المحامي أحمد المحيميد لـ”أخبار 24″، إن النيابة العامة سبق وأكدت أن تعمُّد نقل عدوى فيروس كورونا يُعد جريمة، مبينةً أن هذه الجريمة تحدث بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن دون اشتراط حصول الضرر عن ذلك، فضلاً عن مخالفة المقطع المنشور لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف أن مثل هذه الجرائم تعد غير مادية “شكلية” تقوم بمظنَّة حدوث الخطر فضلاً عن تحقق الضرر، حيثُ إن المتهم في هذه الحالة يكون قد عرّض نفسه لأشد العقوبات الرادعة لكل من يتعمد نقل العدوى في المجتمع وتتمثل في غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا.
وأوضح أن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصّت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة النظامية، وإذا كان المخالف مقيماً يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.