لتسهيل آليات الدفع.. أمين الشرقية يدشّن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”

دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم (الأربعاء)، تطبيق المواقف الذكية “ذكي”، لشركة الموقف السريع لحلول المدن الذكية، بهدف تطوير إدارة وخدمات المواقف الذكية، ومنظومة الاستثمارات.
وحث “الجبير” على ضرورة التعاون مع المستخدمين لهذه المواقف، والتركيز على التوعية والتثقيف وتذليل الصعوبات أمامهم، والعمل على التطوير المستمر للخدمات وتلمس احتياجات المستخدمين ومعالجتها فورا، وخدمة المدن الأكثر ازدحاما.
وتسهم الخدمات والمميزات الجديدة في تطوير وتسهيل آليات الدفع والسداد عبر التطبيق الذكي، باستخدام البطاقات الائتمانية، مع استمرار الدفع بالعملة المعدنية عبر 70 جهازا يخدم 1200 موقف.
وفق “أخبار 24”.