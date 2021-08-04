بأكثر من 30 ألف منزل مجهز.. “روشن” تطلق اسم “سدرة” على أول أحيائها بمدينة الرياض

أعلنت مجموعة “روشن”، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق اسم “سدرة” على أول أحيائها السكنية المتكاملة، في مدينة الرياض والمطور لضمان توفير بيئة تسهم في جودة الحياة.
ويضم الحي أكثر من 30 ألف منزل، 4.5 ألف منها خلال المرحلة الأولى، بأرقى المواصفات والمعايير والمساحات المختلفة، حيث ستجهز المنازل بالمطبخ وأجهزة التكييف وأجهزة تسخين المياه والإنارة الداخلية.
ويوفر “سدرة” مزيجاً متوازناً لمفهوم الحياة الحديث في مجتمع سكني متكامل ضمن مدينة حيوية، ويبرز جمال العمارة السلمانية بشكل يضمن تصاميم حضرية حديثة مع الحفاظ على التصاميم المستلهمة من التراث السعودي الأصيل.
ويضم المراكز الطبية والمدارس والمساجد وأماكن التسوق، والحدائق العامة ومناطق الألعاب وطرقاً للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية ومناطق للترفيه ومطاعم ومقاهي، مع مراعاة اختلاف الكثافة السكانية من منطقة إلى أخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “روشن” ديفيد جروفر، أن الحي يعكس رؤية المجموعة بهدف تطوير أحياء سكنية متكاملة بطابع حضري يتناسب مع أسلوب حياة العائلة السعودية، ويسهم في سد الفجوة على الطلب المتنامي في قطاع المنازل ذات الجودة العالية. وفق “أخبار 24”.
ويتميز حي سدرة بمساحة أكثر من 20 مليون متر مربع بموقعه الإستراتيجي شمال مدينة الرياض وجنوب مطار الملك خالد الدولي مقابل جامعة الأميرة نورة وخلف واجهة الرياض، ويربط هذا الموقع الحيوي السكان بالطرق الرئيسة وشبكة المواصلات الحديثة، واختير اسم سدرة لارتباطه بنبتة السدر الأصيلة الموجودة في أرض الحي.