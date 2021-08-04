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أخبار محلية > “العيسى” في ملتقى “المرجعيات العراقية” بمكة: ليس بين السنة والشيعة إلا التعايش
04/08/2021   8:28 م

“العيسى” في ملتقى “المرجعيات العراقية” بمكة: ليس بين السنة والشيعة إلا التعايش

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انعقد ملتقى المرجعيات العراقية المنعقد بجوار الحرم المكي الشريف، اليوم (الأربعاء)، برعاية رابطة العالم الإسلامي.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى⁩، إن المملكة تشرفت ببذل المساعي لما فيه خير الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، مثنيا على دور الحكومة العراقية في تعزيز المفهوم الشامل للهوية الوطنية في الوجدان العراقي.

وذكر أنه ليس بين السنة والشيعة إلا التفاهم الأخوي والتعايش الأمثل، والتعاون والتكامل في سياق المحبة الصادقة، مع الخصوصية المذهبية لكل منهم في دائرة الدين الواحد.

وأشار إلى أن المراجع حذرت من الطائفية المقيتة ومن تبعات خطرها، مبينا أنه يجب علينا جميعا النصح والإرشاد بالتي هي أحسن. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أهمية تنبيه الآخرين على أن الطائفية عدو دخيل على قيم الدين والوطن، خاصة من انزلق منها في متاهة التكفير والصدام والصراع، مؤكدا أن أهل العلم والإيمان على يقين أن الطائفية ليست من هدي الإسلام.

“العيسى” في ملتقى “المرجعيات العراقية” بمكة: ليس بين السنة والشيعة إلا التعايش

أخبار محلية
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