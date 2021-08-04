نائب الوزير يجتمع بمديري التعليم لمتابعة الاستعدادات لعودة الدراسة حضورياً وجهود تحصين الطلبة والمعلمين

التقى نائب وزير التعليم المكلّف، الدكتور سعد آل فهيد، مديري التعليم، اليوم (الأربعاء)، لمتابعة آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتقارير الدورية للتجهيزات المدرسية.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحصين طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنسوبي التعليم بجرعتين من لقاح كورونا، استعدادًا لعودة الدراسة حضورياً.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أن الدراسة ستعود حضورياً في العام الدراسي الجديد لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين أخذوا جرعتين من اللقاح، على أن تكون عودة طلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عند الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) أو بتاريخ 2021/10/30 أيهما أسبق.
ودعت الوزارة جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبيها للحصول على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 29 أغسطس الجاري.
بدورها بادرت وزارة الصحة بحجز الجرعة الأولى من اللقاح للطلاب (12- 18 عامًا) بشكل تلقائي، وذلك حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل.
وفق “أخبار 24”.