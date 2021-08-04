بالفيديو.. كاتبة تُبدع في ترجمة قصص الجرائم بأسلوب تشويقي.. وهذه حكايتها

نالت الكاتبة السعودية “سهام المطرفي” شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بترجمتها لقصص الجرائم الأجنبية والقصص التاريخية بأسلوب شائق.
وذكرت “المطرفي”، خلال حديثها في”برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنها تعشق قراءة أدب الجريمة العربي والأجنبي، لذلك بدأت منذ عام 2010 في ترجمة ونشر هذه القصص.
وأضافت أن الكاتب يمكن أن يفهم احتياجات جمهوره من خلال تعليقاتهم وتفاعلهم معه، لافتة إلى أنها وجدت أن الكثير من الجمهور يحبون قصص الجرائم.
وأشارت إلى أنها تمزج الخيال مع الترجمة الحرفية للمعاني لإضافة نوع من التشويق على القصص التي تعرضها، لافتة إلى أن قصص الجرائم تعد أعلى القصص التي حصلت على مشاهدات عبر حساباتها، فيما حلّت قصة الأميرة ديانا في مقدمة القصص التاريخية التي حققت أعلى عدد من المشاهدات بمقدار نحو مليون مشاهد. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أنها نتشر القصص عبر حساباتها بموقعي “سناب شات” و”إنستغرام”، مضيفة أنها بصدد إصدار رواية اجتماعية تتطرق لموضوعات اجتماعية وما وراء الطبيعة، وأنها تأمل في تحويلها لعمل سينمائي.
فيديو | سهام المطرفي كاتبة سعودية اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بترجمة قصص الجرائم الأجنبية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/Fqmav3EY3f
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 4, 2021