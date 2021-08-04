نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الموارد البشرية”: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين دخل حيز التنفيذ اليوم
04/08/2021   8:29 م

“الموارد البشرية”: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين دخل حيز التنفيذ اليوم

+ = -
339

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم (الأربعاء) 25/ 12/ 1442هـ الموافق 4 أغسطس 2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة بالقرار.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسري على جميع المهن التجارية بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن.

يأتي القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين دخل حيز التنفيذ اليوم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167373.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.