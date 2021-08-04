“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في يمني قَتل مواطنًا بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قَتل مواطناً، بإطلاق النار عليه في محافظة جدة.
وأوضحت الوزارة أن المدعو/ أحمد محمد عوض العليمي -يمني الجنسية- أقدم على قَتل المواطن يحيى بن يحيى بن عبدالله النجراني، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أصابه في صدره ما أدى لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الحُكم أُيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في جدة.