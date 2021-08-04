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أخبار محلية > “الكهرباء”: لا تسوية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد
04/08/2021   8:30 م

“الكهرباء”: لا تسوية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه لا تسوية ختامية بنهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد، وإنما ستتم جدولة فارق الاستهلاك الفعلي مع المتوسط الجديد للـ12 شهراً مقبلة.

وأضافت الشركة أنها لن تقطع خدمة التيار الكهربائي عن مشتركي الفاتورة الثابتة حتى لو زادت المستحقات عن الفاتورة، ما داموا مشتركين فيها وملتزمين بالسداد.

وجددت “الكهرباء” دعوتها للمشتركين للاستفادة من خدمة “الفاتورة الثابتة”، التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، تمثل متوسط الاستهلاك عن الـ12 شهراً السابقة للاشتراك في الخدمة، بحيث يدفع المشترك مبلغاً شهرياً ثابتاً؛ ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية؛ تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف. وفق “أخبار 24”.

“الكهرباء”: لا تسوية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد

أخبار محلية
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