الطقس المتوقع غدًا الخميس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. ودرجة الحرارة 50 في هذه المدينة

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 50 درجة مئوية في الدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.