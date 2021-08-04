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أخبار محلية > بالفيديو.. هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟ الشيخ الخثلان يجيب
04/08/2021   10:56 م

بالفيديو.. هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟ الشيخ الخثلان يجيب

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بيّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان، اليوم (الأربعاء)، حكم كفالة اللقيط عند اختيار كفالة الأطفال من دور الرعاية، وهل هي مساوية لكفالة اليتيم؟

وقال الشيخ الخثلان في لقاء له مع برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، بأن اللقيط قد يكون أشد حاجة للكفالة والرعاية من اليتيم الذي ربما يكون له أقارب يعتنون به بعكس اللقيط.

كما أكّد أن أخذ اللقيط ورعايته والاعتناء به والإحسان إليه؛ لا يفرق شيئاً عن كفالة اليتيم، فالذي يكفل لقيطاً كالذي يكفل يتيماً وربما أفضل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟ الشيخ الخثلان يجيب

أخبار محلية
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