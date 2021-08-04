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أخبار محلية > بالفيديو.. سعودية تحكي عن تجربتها بالعمل في قطاع المقاولات الذي يحتكره الرجال
04/08/2021   10:57 م

بالفيديو.. سعودية تحكي عن تجربتها بالعمل في قطاع المقاولات الذي يحتكره الرجال

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تحدّثت شابة سعودية، اليوم (الأربعاء)، عن تجربتها بالعمل في قطاع المقاولات بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، والذي يحتكر الرجال العمل به من دون النساء.

وأوضحت سماهر محمد في لقاء مع قناة “العربية”، أنها بدأت العمل في قطاع المقاولات كهواية، إلا أن إصرارها على النجاح وإثبات نفسها جعلها تحترف العمل بالمجال خلال سنتين فقط.

وأشارت إلى أنها تخصّصت في الإشراف على العمل داخل العمائر، ومتابعة خطوات العمل خلال مرحلة البناء والتشطيب، مشيدةً برؤية 2030 التي فتحت أبواب العمل أمام المرأة السعودية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سعودية تحكي عن تجربتها بالعمل في قطاع المقاولات الذي يحتكره الرجال

أخبار محلية
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