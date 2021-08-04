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أخبار محلية > “السوق المالية” تحيل مجلس إدارة شركة للنيابة العامة لنشر معلومات غير دقيقة عن بيع وشراء أراضٍ
04/08/2021   10:57 م

“السوق المالية” تحيل مجلس إدارة شركة للنيابة العامة لنشر معلومات غير دقيقة عن بيع وشراء أراضٍ

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أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، عن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس الإدارة للفترة من 2012/04/03م حتى 2015/04/26م، ورئيس مجلس الإدارة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 2015/04/27م حتى 2018/04/26م، إلى النيابة العامة.

جاء القرار لقيام المشتبه بهم بأعمال أدّت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة، علماً بأن الدعوى أودعت ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإحالة يأتي لمخالفتهم الفقرة “أ” من المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، حيث قامت الشركة بنشر معلومات غير دقيقة عن عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الفترة المشار إليها، ونتج عنها تعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها. وفق “أخبار 24”.

“السوق المالية” تحيل مجلس إدارة شركة للنيابة العامة لنشر معلومات غير دقيقة عن بيع وشراء أراضٍ

أخبار محلية
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