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اخبار رياضية > نادٍ إنجليزي يدخل في منافسة شرسة مع الهلال لخطف “بيريرا”
04/08/2021   11:02 م

نادٍ إنجليزي يدخل في منافسة شرسة مع الهلال لخطف “بيريرا”

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كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي واتفورد الإنجليزي، في منافسة شرسة مع نظيره الهلال، لضم نجم نادي ويست بروميتش الإنجليزي، ماتيوس بيريرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مسؤولو نادي واتفورد، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، في محادثات مع ويست بروميتش، من أجل ضم بيريرا، في الميركاتو الصيفي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن بيريرا من المرجح أن يوافق على عرض واتفورد، حيث إنه يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد هبوط فريقه وست بروميتش إلى دوري الدرجة الثانية.وفق “أخبار 24”.

وكانت مصادر صحفية، أفادت بأن مجلس إدارة الهلال قد توصل لاتفاق نهائي مع وست بروميتش، لضم ماتيوس بيريرا، وأن الصفقة خلال الوقت الحالي في مرحلة صياغة العقود النهائية قبل إعلان إتمامها.

نادٍ إنجليزي يدخل في منافسة شرسة مع الهلال لخطف “بيريرا”

اخبار رياضية
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