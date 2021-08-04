سائق يدهس طفلة في الباحة.. ووالدها يعفو عنه فوراً ويطلب عدم توقيفه

عفا أحد زوار منطقة الباحة، فورا وفي موقع الحـادث، عن شاب دهـس طفلته بسيارته بالخطأ أمام عينيه وبرفقته زوجته وبنتان أخريان، حيث توفيت الطفلة بعد نقلها للمستشفى.
وأوضح والد الطفلة، وفقا لـ “سبق”، أنه وأسرته وصلوا إلى الباحة للتنزه، وعند خروجهم من الفندق، كانت مركبتهم بالجهة الأخرى من الطريق، فقطع الطريق وهو يحمل أغراضا بينما كانت الزوجة تمسك بيد الطفلة مع أختيها الأخريين.
وأضاف أنه عند وصول الأم إلى الرصيف في المنتصف لاحظوا أن الطفلة لم تصل معهم، فطلب منها والدها القدوم إلا أنها كانت تنظر إلى السيارات وتضحك، فهم هو بالعودة لإحضارها إلا أنها سبقته وتحركت.
وبين أنه قبل وصول الطفلة لمنتصف الطريق صدمتها السيارة، وكاد الحـادث أن يقضي على الأم وبقية البنات لقرب السيارة منهن، كما كان هناك شخص يحذر الطفلة من التحرك، لكن نفذ قدر الله.
وأشار الوالد إلى أن الطفلة نقلت إلى المستشفى، وفارقت الحياة هناك، وأنه عفا عن السائق في الحال وفي موقع الحـادث، وطلب من الجهات الأمنية عدم إيقافه، وتسلم جثمـان ابنته، حيث صُلي عليها، ودفنت في مقبرة الشفا.