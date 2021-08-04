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اخبار رياضية > “المريسل” يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد دخول “واتفورد” في صفقة “بيريرا”
04/08/2021   10:57 م

“المريسل” يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد دخول “واتفورد” في صفقة “بيريرا”

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وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، رسالة إلى جماهير الهلال، بعد دخول نادي واتفورد الإنجليزي، في منافسة مع الهلال، لضم نجم نادي ويست بروميتش، ماتيوس بيريرا، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال “المريسل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جمهور الهلال الذي عبر عن قلقه حيال هذا الخبر الذي يقول أن واتفورد يريد بيريرا إعارة.. لاتقلقوا بيريرا هلالي”.

وتابع “المريسل”: “إعلان توقيعه الرسمي سيتم في حال تمت التحويلات البنكية، وإذا ما فيه أحد من إعلامكم ريحكم وطمنكم فأنا عاهدتكم أكون عند حسن ظنكم.. أنا باركت لكم وهذا بحد ذاته يكفي”. وفق “أخبار 24”.

ودخل مسؤولو واتفورد، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، في محادثات مع ويست بروميتش، من أجل ضم بيريرا، في الميركاتو الصيفي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

“المريسل” يوجه رسالة لجماهير الهلال بعد دخول “واتفورد” في صفقة “بيريرا”

اخبار رياضية
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