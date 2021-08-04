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اخبار رياضية > اسم جديد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين في الأهلي
04/08/2021   11:02 م

اسم جديد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين في الأهلي

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أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن انضمام اسم جديد لقائمة الأعضاء الذهبيين، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وقال الأهلي، عبر حسابه على “تويتر”، إن سفيان بن عبداللطيف باناجه، سدد رسوم العضوية الذهبية، لينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.

وتمنت إدارة الأهلي أن يمثل “باناجه” دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، فضلا عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.

اسم جديد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين في الأهلي

اخبار رياضية
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