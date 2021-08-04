اسم جديد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين في الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن انضمام اسم جديد لقائمة الأعضاء الذهبيين، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وقال الأهلي، عبر حسابه على “تويتر”، إن سفيان بن عبداللطيف باناجه، سدد رسوم العضوية الذهبية، لينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.
وتمنت إدارة الأهلي أن يمثل “باناجه” دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، فضلا عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة.
الأستاذ سفيان بن عبداللطيف باناجه ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين..#الأهلي pic.twitter.com/3U1WqveS7U
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 4, 2021
وفق “أخبار 24”.