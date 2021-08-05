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أخبار محلية > بالفيديو.. ما دور الأسرة في الاستعداد للعملية التعليمية لهذا العام الدراسي؟.. هكذا أجاب مواطنون
05/08/2021   8:25 ص

بالفيديو.. ما دور الأسرة في الاستعداد للعملية التعليمية لهذا العام الدراسي؟.. هكذا أجاب مواطنون

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أدلى عدد من المواطنين برأيهم في الدور المطلوب من الأسر في الاستعداد وتهيئة أبنائهم للعملية التعليمية، لهذا العام الدراسي.

واتفق مواطنون وفقاً لتقرير أذاعته “الإخبارية”، على أهمية تهيئة الطلاب نفسياً لهذه السنة الدراسية في حال كانت دراستهم حضورياً، والاهتمام كذلك بتوعيتهم بأهمية النظافة الشخصية.

وأشاروا إلى أهمية البدء في ضبط مواعيد النوم لدى الأبناء، وفي حالة كانت دراسة أبنائهم عن بعد، فيجب تخصيص غرفة في المنزل وتهيئتها للجو التعليمي ليعيشوا أجواء الدراسة. وفق “أخبار 24”.

وأكدوا ضرورة البدء في حث أطفالهم على تقليل السهر واستخدام الجوال والأجهزة الإلكترونية، وتوفير الأدوات التعليمية اللازمة للتعليم.

بالفيديو.. ما دور الأسرة في الاستعداد للعملية التعليمية لهذا العام الدراسي؟.. هكذا أجاب مواطنون

أخبار محلية
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