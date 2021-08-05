نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. “الأرصاد”: نعمل على برنامج الاستمطار الصناعي.. وأولى مراحله في عسير والباحة
05/08/2021   8:24 ص

بالفيديو.. “الأرصاد”: نعمل على برنامج الاستمطار الصناعي.. وأولى مراحله في عسير والباحة

+ = -
859

كشف رئيس المركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، اليوم (الأربعاء)، عن أن المركز يعمل حالياً على برنامج الاستمطار الصناعي، والذي ستنطلق أولى مراحله مع بداية موسم الأمطار الربيعية في مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

وتحدّث غلام عن نشأة المركز وجهوده في تجميع معلومات الطقس، حيث أُسس عندما طلب الطيارون معلومات أرصادية، لإكمال أولى الرحلات الجوية للملك عبد العزيز.

وأوضح أن المركز أطلق مبادرة لإنشاء مركز التغير المناخي، والذي سيقوم بإصدار توقعات جوية حتى 100 سنة قادمة، بتجميع المعلومات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية وتوزيعها على دول العالم. وفق “أخبار 24”.

كما أشار إلى أهمية المعلومات الأرصادية التي أصبحت تستخدم في الخطط العسكرية والسياسية، حيث تم إطلاق أكثر من 24 مليون رسالة متبادلة بين المركز الإقليمي للأرصاد بجدة ومطارات المملكة.

بالفيديو.. “الأرصاد”: نعمل على برنامج الاستمطار الصناعي.. وأولى مراحله في عسير والباحة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885167453.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.