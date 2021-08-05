ما علاقة الزئبق بالطقس وما استخداماته للإنسان؟.. “الزعاق” يوضح

أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الأربعاء)، العلاقة التي تربط عنصر الزئبق بحالة الطقس، كما استعرض استخداماته بالنسبة للإنسان.
وأشار إلى أن الزئبق سائل مراوغ لا يمكن الإمساك به، ولونه فضي يميل إلى الأزرق مثل كوكب عطارد، مبينًا أن العلماء استخدموا الزئبق في قياس درجة الحرارة والضغط لدى الإنسان لدقة الزئبق وحساسيته.
وأضاف أن الزئبق هو الأدق في القياس بالنسبة للطقس أيضاً، لأنه عنصر طبيعي ويحاكي الطبيعة، لافتًا إلى أن الطقس كجسد الإنسان له ضغط ورطوبة وحرارة، وترتكز التنبؤات المستقبلية للطقس على هذه العناصر الثلاثة. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة وانخفض الضغط وتحركت الرياح، يأتي “المنخفض الجوي”، وهو حالة من عدم الاستقرار، أما ارتفاع الضغط الجوي ففيه حالة من الاستقرار في الطقس.
(فلان مثل الزيبق)
مثل عامي يضرب للشخص المراوغ
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 4, 2021