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أخبار محلية > أبرزها المناسبات الاجتماعية.. استشاري يعدد أسباب زيادة الحالات الحرجة لمصابي كورونا
05/08/2021   8:24 ص

أبرزها المناسبات الاجتماعية.. استشاري يعدد أسباب زيادة الحالات الحرجة لمصابي كورونا

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عدّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان، أسباب ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن المناسبات الاجتماعية تأتي على رأس تلك الأسباب.

وأوضح آل سويدان أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي أدّت لارتفاع الحالات الحرجة، إلا أن السبب الأكبر يعود للمناسبات الاجتماعية كحفلات الزفاف والعزاء.

وأضاف في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه من الوارد أن يصاب مَن تلقى جرعة أو جرعتين من اللقاح بالفيروس، لكن الأعراض ستكون أخف كثيراً في حال لو أصيب دون أن يتلقى أي جرعة من اللقاح. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مرضى العناية المركزة الذين تلقوا اللقاح نسبتهم 5% فقط ولم يصلوا للمرحلة القصوى من الخطورة، مضيفاً أن إقبال كبار السن لتلقي اللقاح لا يزال أقل من المتوقع لكن التوقعات تشير كذلك إلى أنه سيزداد خلال الفترة المقبلة.

أبرزها المناسبات الاجتماعية.. استشاري يعدد أسباب زيادة الحالات الحرجة لمصابي كورونا

أخبار محلية
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