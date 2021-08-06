ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 76.7 مليار ريال والمواطنين إلى 31 مليار ريال خلال النصف الأول 2021

ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، في النصف الأول من 2021 إلى 76.7 مليار ريال، وبزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن انخفاض تحويلات الأجانب خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ نحو 13.49 مليار ريال بنسبة 3%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
وسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر يونيو 2021 ارتفاعا بنحو 960 مليون ريال، وبنسبة 8%، مقارنة بشهر مايو الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات المواطنين في النصف الأول 2021 إلى 31.4 مليار ريال، وبزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. وفق “أخبار 24”.
كما ارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال يونيو الماضي، بنسبة 56%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، لتصل إلى 6.42 مليار ريال، مسجلة زيادة عن مايو الماضي الذي بلغت خلاله 4.11 مليار ريال.