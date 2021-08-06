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أخبار محلية > مصادر: دوام المدارس الابتدائية والروضات في العام الجديد “صباحي”
06/08/2021   11:56 ص

مصادر: دوام المدارس الابتدائية والروضات في العام الجديد “صباحي”

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كشفت مصادر عن أوقات العمل للمدارس الابتدائية والروضات، ابتداءً من العودة للدوام يوم الأحد القادم.

وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن أوقات العمل للمدارس الابتدائية والروضات ستكون صباحًا.

وبيّنت أنه سيتم العمل بهذه الأوقات حتى إشعار آخر، وذلك خلافًا للعام الماضي الذي كان العمل فيه مساءً لهذه المرحلة الدراسية.

جدير بالذكر أن عودة المعلمين والإداريين للمدارس ستكون يوم الأحد القادم، على أن ينتظم الطلاب في مقاعد الدراسة الأحد الموافق 29 أغسطس 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيعودون للدراسة حضورياً في الموعد المذكور، بينما تبقى دراسة المرحلة الابتدائية والروضات عن بُعد حتى الوصول لنسبة 70% تلقيح أو 30 أكتوبر 2021 أيهما أسبق.

مصادر: دوام المدارس الابتدائية والروضات في العام الجديد “صباحي”

أخبار محلية
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