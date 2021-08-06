كيف تسافر مع أطفال لم يتلقوا لقاح كورونا؟ 6 نصائح لرحلة آمنة

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ومع إمكانية عدم حصول بعض الأطفال على اللقاح المضاد، من جهة، ومن جهة أخرى ازدياد فرص السفر سواء في الإجازات ومع العائلات، أو لظروف العائلات العاملة خارج بلدانها، كيف يمكنك السفر بأمان مع أطفالك غير الملقحين؟
في هذا التقرير نستعرض أبرز النصائح التي أوردتها شبكة “سي إن إن”، على موقعها الناطق بالإنجليزية، لسفر آمن مع أطفال لم يحصلوا على لقاح كورونا بعد.
السفر بالسيارة
عند السفر بالطائرة، فإنك تتعرض لأشخاص خارج العائلة لعدة ساعات، سواء خلال رحلة الطيران أو أثناء إنهاء إجراءات السفر في المطارات، ومن المحتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص حاملين للمرض، ولا يلتزمون -خاصة خلال ساعات الطيران الطويلة- بالإجراءات الاحترازية.
بشكل عام يمكن أن يكون السفر بالسيارة أكثر أمنًا، من السفر بالطائرة إذا أمكن ذلك، فإن كان سفرك يخضع للتنقلات الداخلية في حدود الدولة الواحدة، أو التنقلات القريبة بين الدول، فيمكن أن تختار السفر بالسيارة، كونه أفضل.
وجهة السفر
عليك مراعاة الوجهة أثناء السفر، فإن الوجهات ذات الحالات الأكثر انتشارًا، هي أقل أمانًا من الوجهات التي تشهد معدل إصابات منخفضاً، ولهذا فإن سفرك لوجهات ذات معدل إصابة مرتفع، لن يكون آمنًا عليك أو على أطفالك وأسرتك.
أعداد قليلة لفترة قصيرة
يتسبب الاختلاط مع الآخرين في زيادة فرص تعرض الأشخاص لكورونا المستجد، كما تؤثر طبيعة اللقاء ومدته وعدد الذين خالطهم الفرد، لذلك حاول إذا اضطررت للاختلاط أن تكون الأعداد التي تخالطها صغيرة، وألا يطول وقت اللقاء، على أن يكون في مكان جيد التهوية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
الأماكن المفتوحة أفضل
التواجد في الهواء الطلق أكثر أمانًا من التواجد في الأماكن المغلقة، فالتواجد في الأماكن المفتوحة يقلل من فرص تعرضك للعدوى بفيروس كورونا المستجد.
لعب الأطفال معًا
في بعض الأحيان تكون بعض الألعاب أكثر أمنًا من ألعاب أخرى، ويتحكم في ذلك عوامل الاختلاط ومكان اللعب، فلعبة المصارعة على العشب، ستكون أقل أمنًا من لعب كرة القدم مثلًا.
لبس الكمامة
حتى لو كان أطفالك في سن سمحت لهم بالتلقيح، عليك تذكر أنه لم تصل أي من المجتمعات حتى الآن إلى المناعة المجتمعية الكاملة، أو إلى تطعيم شعبها بالكامل، وعليك تذكر أن التلقيح في هذه المرحلة من انتشار الوباء، ليس إلا واحد من الأدوات التي تستخدم لتقليل المخاطر، لذلك يجب استخدام الكمامات، والتي يمكن الإشارة إليها بأنها مكمل اللقاح الفعال.