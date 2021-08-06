النصر يكسب روي فيتوريا في شكوى “فيفا”

كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) عن تطور جديد في شكوى المدرب البرتغالي، روي فيتوريا ضد نادي النصر أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن إدارة النصر كسبت الشكوى المرفوعة من مدرب الفريق الأسبق روي فيتوريا، أمام إدارة فض المنازعات في “فيفا”.
وأوضحت المصادر أن فيتوريا طالب بالحصول على كامل عقده بعد إلغائه، إضافة إلى الشرط الجزائي وهي مبالغ تتجاوز 60 مليون ريال.
وقدمت إدارة النصر ما يثبت أن المدرب البرتغالي لا يستحق قانونيًا إلا مبلغ 4 ملايين يورو تمثل رواتبه المتأخرة حتى آخر يوم عمل له، مستندة على ثغرة قانونية في عقده المجدد لم ينتبه له محامي المدرب البرتغالي وهذا ما أكده “فيفا” في حكمه، حيث يوفر الحُكم نحو 40 مليون ريال على إدارة النصر مقارنة بالمبلغ الذي طالب به فيتوريا.