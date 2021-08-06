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06/08/2021   11:57 ص

خالد النمر: هذه الرياضة الأفضل لمرضى الضغط.. ويمكن ممارسة رفع الأثقال باتباع ما يلي

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن ممارسة رياضة الكارديو أفضل من ممارسة رفع الأثقال بالنسبة لمرضى الضغط، على المدى البعيد.  

وأضاف النمر أنه إذا ما أراد مريض الضغط ممارسة رفع الأثقال، فعليه ألا يمارسها وهو غير متحكم في ضغطه، وألا يكتم نفسه أثناء التمرين، ولا يمارسها أكثر من ساعة أسبوعياً، والتوقف فوراً حال الشعور بصداع أو ضيق تنفس أو ألم في الصدر.  

وشدد على أهمية التثقيف الصحي والقراءة عن أسباب الصحة والمرض في المصادر المعتمدة ومنها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن ضعف الثقافة الصحية قد يقود المريض إلى حتفه.  وفق “أخبار 24”.

خالد النمر: هذه الرياضة الأفضل لمرضى الضغط.. ويمكن ممارسة رفع الأثقال باتباع ما يلي

طب وتداوي
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