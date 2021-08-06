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أخبار محلية > بالفيديو.. عمل بـ “هارفارد” وساهم بوضع مناهج الرياضيات بالمملكة.. قصة العالم السعودي علي الدَّفاع
06/08/2021   11:57 ص

بالفيديو.. عمل بـ “هارفارد” وساهم بوضع مناهج الرياضيات بالمملكة.. قصة العالم السعودي علي الدَّفاع

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روت هيئة الإذاعة والتلفزيون سيرة موجزة لعالم الرياضيات السعودي الدكتور علي الدَّفاع، الذي تميّز بمسيرة علمية بارزة، جعلته من نخبة العلماء الذين أنجبتهم المملكة.  

برع الدكتور علي الدَّفاع في علم الرياضيات وساهم في وضع مناهجها في المملكة، ومنحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عام 2018 وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.  

حصل على البكالوريوس من جامعة أوستن الأمريكية، وعمل أستاذاً في جامعة الملك سعود بالرياض عام 1980، كما عمل بجامعة هارفارد الأمريكية، ولقب بين الأمريكيين بملك التكامل لنبوغه الخارق في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.

قام بتأليف 49 كتاباً، وشغل منصب رئيس الاتحاد العربي للرياضيات والفيزياء، وعلى مدار 8 عقود انشغل عقله بالعلم ولم يقطع علاقته بالوطن، وعاد للإقامة بمدينة الخبر بعد 37 عاماً في التدريس.  

 

بالفيديو.. عمل بـ “هارفارد” وساهم بوضع مناهج الرياضيات بالمملكة.. قصة العالم السعودي علي الدَّفاع

أخبار محلية
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