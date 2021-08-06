“السديس”: عودة العمرة من خارج المملكة مقربة للفرج وتبشّر برجوع الحياة الطبيعية

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، إن عودة العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من خارج المملكة، تعدّ مقربةً للفرج ومبشّرةً بعودة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل جائحة “كورونا”.
ووجّه الشيخ السديس أمس (الخميس)، جميع وكالات رئاسة شؤون الحرمين بالاستعداد لاستقبال المعتمرين من خارج البلاد غرة شهر محرم، وتهيئة منظومة الخدمات ليؤدوا شعائرهم في بيئة صحية آمنة، بما تتماشى مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، كان قد أعلن مؤخراً، أن المملكة قررت السماح بالعمرة للقادمين من خارج المملكة، بدءاً من غرة شهر محرم المقبل، مؤكداً بدء عملية الحجز لتأشيرات العمرة وحجز الباقات التي تضم الإقامة والسكن والنقل والإعاشة، مشيراً إلى أهم شروط أداء العمرة للقادمين من الخارج بألا يقل عمر الزائر عن 18 عاماً، وحصوله على لقاح كورونا.