استشاري أمراض معدية: انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة مرهون بهذا الأمر

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، أن انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مرهون بالتوسع في تلقي اللقاح.
وأضاف غليلة في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن حالات الإصابة بدأت في الانخفاض لكن الأهم هو انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة.
وأوضح أن أغلب الوفيات والحالات الحرجة المنومة لأشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس، مضيفاً أنه في حال الاستمرار بأخذ اللقاحات بنفس المعدل فيتوقع انخفاض أعداد الإصابات والوفيات.
فيديو | استشاري أمراض معدية: نتوقع خلال الأشهر القادمة انخفاض في عدد الحالات الحرجة والوفيات بـ #كورونا#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/dwae4KfgAk
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 5, 2021
وفق “أخبار 24”.