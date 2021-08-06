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أخبار محلية > استشاري أمراض معدية: انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة مرهون بهذا الأمر
06/08/2021   11:57 ص

استشاري أمراض معدية: انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة مرهون بهذا الأمر

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، أن انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مرهون بالتوسع في تلقي اللقاح.  

وأضاف غليلة في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن حالات الإصابة بدأت في الانخفاض لكن الأهم هو انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة.  

وأوضح أن أغلب الوفيات والحالات الحرجة المنومة لأشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس، مضيفاً أنه في حال الاستمرار بأخذ اللقاحات بنفس المعدل فيتوقع انخفاض أعداد الإصابات والوفيات.  

 

وفق “أخبار 24”.

استشاري أمراض معدية: انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة مرهون بهذا الأمر

أخبار محلية
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