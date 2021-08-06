ذكرت شركة هيونداي الكورية أنها بصدد طرح نماذج جديدة معدلة عن النسخة الأخيرة التي أصدرتها من سيارتها “سانتافي” رباعية الدفع.
وأشارت إلى أن نموذج XRT الجديد من هذه السيارات سيأتي بتعديلات متميزة، حيث ستمنح السيارة هيكلاً بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، وبعرض 189 سم، وارتفاع 168 سم، وستكون المسافة بين محوري العجلات 276 سم، وستأتي بعجلات عريضة بمقاس 18 بوصة.
وستتضمن التعديلات وفقاً لموقع (moto1) تصميم شبك الواجهة الأمامية؛ وممتصات الصدمات، كما سيحصل الهيكل على إطارات بلاستيكية سوداء على محيط الأبواب وحجرات العجلات.
وستُطرح السيارة بنسخ مختلفة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وبمحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 194 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 32.3 و34 ألف دولار.
وستأتي السيارة بمصابيح مميزة بتقنية LED الحديثة، وأنظمة ملتيميديا متطورة يتم التحكم فيها عبر شاشة لمس كبيرة، إلى جانب نظام لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات، وكاميرات أمامية، وخلفية.
وفق “أخبار 24”.